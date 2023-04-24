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В Кремле ответили на призывы продлить зерновую сделку

Дмитрий Песков: зерновая сделка может продолжаться только при соблюдении ее условий
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Действие зерновой сделки может быть продлено только при соблюдении ее условий. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Пескова просили уточнить позицию Москвы насчет продления соглашения. Незадолго до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности организации, призвал выполнять условия черноморской зерновой инициативы и меморандума о содействии экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

«Мы считаем, что она [зерновая сделка] не может продолжаться без выполнения условий», — ответил Песков.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренности касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлила сделку на 60 дней, ее срок истекает 18 мая.

Страны Запада и Украина не раз призывали продлить и расширить зерновую сделку. Представители российского руководства не раз говорили, что вторая часть соглашения не выполняется. Чтобы Москва согласилась продлить соглашение, нужен «ощутимый прогресс по большим системным вопросам», которые препятствуют доступу удобрений и сельхозпродукции из России на мировой рынок, отмечал замглавы МИДа Сергей Вершинин.

Для снятия этих ограничений «практически ничего не сделано», говорил глава ведомства Сергей Лавров.

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«На все наши напоминания, запросы нам отвечают, что ооновцы стараются, делают максимум возможного и будут продолжать стараться. Но скоро, на днях, будет уже девять месяцев, как инициатива действует, а они всё «стараются», — отмечал министр.

20 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Такой вариант, по его данным, рассматривают ключевые союзники Украины, в том числе США. Собеседники говорили агентству, что этот шаг обсуждали в преддверии майского саммита G7 в Японии и к его реализации собирались привлечь ЕС.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что если страны G7 введут полный запрет на экспорт товаров в Россию, Москва ответит прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для них категориям, а действие зерновой сделки будет прекращено.

Теги
Дмитрий Песков Зерновая сделка ООН Антониу Гутерриш
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