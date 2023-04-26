Россия уточнит позицию ЮАР по суду, выдавшему ордер на арест Путина

Фото: РИА Новости / Getty Images

Россия примет участие в работе саммита БРИКС в ЮАР, но перед этим уточнит позицию страны по выходу из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Конечно, мы будем принимать участие в работе саммита в ЮАР. Этому будут предшествовать двусторонние контакты, будем уточнять их позицию», — ответил представитель Кремля на вопрос, как на планы Путина влияет дискуссия в ЮАР о выходе из юрисдикции МУС.

В середине марта МУС выдал ордер на арест Путина. После этого в ЮАР заявили, что «осознают свои юридические обязательства». Как писал Bloomberg со ссылкой на двух чиновников в МИД ЮАР, власти страны рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» МУС в преддверии саммита БРИКС, который запланирован на август.

25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что правящая партия АНК сочла благоразумным для страны выйти из-под юрисдикции суда. Позже канцелярия главы государства назвала это высказывание ошибочным.

В начале апреля ЮАР получила подтверждение, что лидеры всех стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), в том числе Путин, примут участие в саммите этим летом. «Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного», — сказал шерпа (доверенное лицо руководителя страны) ЮАР в объединении Анил Суклал. Российская сторона пока прямо не подтверждала планы президента приехать на встречу.