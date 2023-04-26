В ЮАР опровергли планы покинуть суд, выдавший ордер на Путина
Южная Африка не намерена покидать Международный уголовный суд (МУС) вопреки словам президента Сирила Рамафосы, сообщила канцелярия главы государства, передает AFP.
Президентский офис назвал предыдущее заявление Рамафосы о выходе из МУС ошибочным и заверил, что Южная Африка не отзывает свое признание юрисдикции суда. Там добавили, что Рамафоса по ошибке утвердил позицию правящей партии.
Речь идет о заявлении президента ЮАР, которое тот сделал 25 апреля на брифинге для журналистов. Он рассказал, что правящая партия АНК сочла благоразумным для страны выйти из-под юрисдикции суда. Перед этим, на выходных, состоялось заседание национального исполнительного совета партии, на котором обсудили выход из-под юрисдикции МУС. Международный уголовный суд служит не интересам всех, а интересам немногих», заявил затем генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула.
Месяц назад МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Ольги Львовой-Беловой. Решение в Гааге объяснили «незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.
МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.
В Кремле в ответ на ордер напомнили, что Москва не признает юрисдикцию МУС, а потому считает решение судей «ничтожным с точки зрения права». «Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем. Продолжаем работать», — отметил представитель российского президента Дмитрий Песков.
В ЮАР после выдачи ордера сообщили, что «осознают свои юридические обязательства» в связи с ордером. Позднее власти республики указали, что решение МУС «вставляет палки в колеса» запланированному на август саммиту лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Претория при этом направила Путину приглашение на саммит.