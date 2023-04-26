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В ЮАР опровергли планы покинуть суд, выдавший ордер на Путина

Офис лидера ЮАР Рамафосы: страна не будет выходить из Международного уголовного суда
Президент ЮАР накануне сказал, что стране лучше выйти из-под юрисдикции МУС, выдавшего ордер на арест Путина. Позднее его офис дезавуировал слова политика, пояснив, что тот допустил ошибку. Кремль считает решение суда ничтожным
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Южная Африка не намерена покидать Международный уголовный суд (МУС) вопреки словам президента Сирила Рамафосы, сообщила канцелярия главы государства, передает AFP.

Президентский офис назвал предыдущее заявление Рамафосы о выходе из МУС ошибочным и заверил, что Южная Африка не отзывает свое признание юрисдикции суда. Там добавили, что Рамафоса по ошибке утвердил позицию правящей партии.

Речь идет о заявлении президента ЮАР, которое тот сделал 25 апреля на брифинге для журналистов. Он рассказал, что правящая партия АНК сочла благоразумным для страны выйти из-под юрисдикции суда. Перед этим, на выходных, состоялось заседание национального исполнительного совета партии, на котором обсудили выход из-под юрисдикции МУС. Международный уголовный суд служит не интересам всех, а интересам немногих», заявил затем генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула.

Месяц назад МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Ольги Львовой-Беловой. Решение в Гааге объяснили «незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

В Кремле в ответ на ордер напомнили, что Москва не признает юрисдикцию МУС, а потому считает решение судей «ничтожным с точки зрения права». «Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем. Продолжаем работать», — отметил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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В ЮАР после выдачи ордера сообщили, что «осознают свои юридические обязательства» в связи с ордером. Позднее власти республики указали, что решение МУС «вставляет палки в колеса» запланированному на август саммиту лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Претория при этом направила Путину приглашение на саммит.
 

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политик, президент России

7 октября 1952 года
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