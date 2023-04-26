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Wildberries будет поощрять партнерские пункты выдачи за отсутствие подмен

Wildberries будет отдавать деньги со штрафов за подмену товаров в партнерские самовывозы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries начнет применять принцип «нулевого эффекта» в партнерских пунктах выдачи заказов, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса. Это значит, что компания будет направлять деньги, собранные за подмены товаров, на премиальные выплаты представителям партнерских ПВЗ в равной пропорции.

Дополнительные премиальные будут начисляться ежедневно, выплачивать их будут каждую неделю. Первые перечисления в размере 40 млн руб. поступят уже 26 апреля. Компания также будет премировать ПВЗ, в которых нет утерянных и подменных товаров или их число минимально.

Раньше такая система распространялась только на собственные пункты выдачи компании. По предложению инициативной группы партнеров в комиссии при «Опоре России», ее решили расширить.

В начале марта Wildberries ввела новую систему штрафов, в соответствии с которой с сотрудников пункта выдачи заказов удерживали полную стоимость вещи, если покупателю приходил товар с браком или не соответствующий заказанному. После этого владельцы пунктов выдачи начали забастовку. По оценке первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, 15 марта не работали 15 точек.

В ответ на забастовку Wildberries закрыла пункты выдачи «нецивилизованных партнеров». Позже в Госдуме состоялась встреча представителей компании и пунктов выдачи, после которой маркетплейс отменил 10 тыс. «некорректных» штрафов для ПВЗ и приостановил начисление новых. Однако после этого число подмен товаров увеличилось на 50%, заявили РБК в компании.

По итогам встречи с представителями инициативной группы партнерских ПВЗ Wildberries и «Опора России» объявили о создании комиссии по разрешению споров. 21 апреля маркетплейс перезапустил механизм списаний за подмены товаров и решил направлять взыскания в собственных ПВЗ на премиальные выплаты, чтобы простимулировать «бдительность при проверке товаров».

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Wildberries штраф взыскание товары
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