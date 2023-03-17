Wildberries объявила о создании комиссии по спорам с пунктами выдачи

Wildberries отменила списания с пунктов выдачи за подмены и создала комиссию по спорам

После прошедших несколько дней назад забастовок владельцев пунктов выдачи заказов в Wildberries заявили о приостановке текущего механизма списаний за подмены

Фото: Андрей Любимов / РБК

Wildberries и «Опора России» по итогам встречи с представителями инициативной группы партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) объявили о создании специальной комиссии по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами, сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.

В компании сообщили, что встреча руководства онлайн-платформы с представителями партнерских ПВЗ состоялась в центральном офисе «Опоры России». В ней участвовали владельцы 60 пунктов выдачи заказов.

«[По итогам встречи] создана согласительная комиссия, куда войдут представители Wildberries, деловых сообществ, малого бизнеса, министерств и органов государственной власти. Таким путем сможем прийти к консенсусу по всем вопросам, которые тревожат предпринимателей. Они будут решены не в пользу одной, а каждой из сторон», — сообщил вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов.

Как уточнила директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева, было принято решение временно приостановить текущий механизм списаний за подмены, «чтобы разобраться во всех спорных ситуациях и провести дополнительную проверку начислений». По ее словам, компания уже вернула удержанные суммы на балансы пунктов выдачи и продолжает тестирование новой системы защиты продавцов от подмен.

Топ-менеджер заверила, что онлайн-платформа также будет улучшать обратную связь с партнерами компании: планируется увеличить количество встреч в онлайн-формате и доработают механизмы оспаривания начислений (арбитраж). Также, по ее словам, на встрече обсудили и дополнительные вопросы предпринимателей: расчет тарифов и рейтинга пункта выдачи заказов, доработка сервисов по управлению пунктами выдачи.

В начале марта Wildberries ввел новую систему штрафов, в соответствии с которой с сотрудников пункта выдачи заказов удержат полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному. 14 марта к столичному офису онлайн-ретейлера пришли несколько десятков владельцев пунктов с требованием «справедливых условий». Спустя сутки они начали забастовку в разных городах России. По оценке первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в этот день не работали 15 ПВЗ.

В тот же день маркетплейс объявил о решении закрыть пункты выдачи «нецивилизованных партнеров», а заказы оттуда перенесли в другие ПВЗ. Позже в Госдуме состоялась встреча представителей Wildberries и пунктов выдачи. По ее итогам, как сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, компания пообещала изучить все претензии и разъяснить вопросы, «которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки».

16 марта Wildberries отменил более 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам пунктов выдачи заказов. Тогда же Минцифры сообщило, что пока система контроля дорабатывается, новых штрафов за подмену дорогих товаров не будет.