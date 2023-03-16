Wildberries приостановит начисление новых штрафов для пунктов выдачи

Введение штрафов, которые привели к забастовкам некоторых пунктов выдачи, в компании связали со случаями подмены товаров. Списания средств приостановят, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях, сообщили в Wildberries

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Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ), когда покупатели получают товары, которые не соответствуют заказанным, сообщили РБК в пресс-службе онлайн-ретейлера. Там отметили, что доработают систему контроля, нацеленную за предотвращение случаев подмены товаров.

«Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен», — сказали в компании.

Сейчас «были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ», уточнили в компании.

Там сообщили, что активно занимаются проблемой подмены товаров, которая, указали в компании, является «крайне чувствительной» для продавцов, сотрудничающих с маркетплейсом, и в последние дни усиливают контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. В то же время в Wildberries заявили, что временно замораживают механизм списания средств с владельцев и менеджеров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.

В компании пообещали, что в ближайшее время обновят систему обратной связи с сотрудниками и партнерами, после чего, говорят в Wildberries, скорость обработки обращений о проблемных ситуациях вырастет в несколько раз.

В начале марта Wildberries ввела новую систему штрафов, которая предусматривает, что с сотрудников ПВЗ удержат полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком и не соответствующий заказанному.

14 марта к офису онлайн-ретейлера в Москве пришли владельцы ПВЗ, один из которых, представившийся телеканалу РБК Владимиром, сообщил, что собравшиеся намерены требовать справедливых условий. «Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены], и так далее», – сказал он.

На следующий день, 15 марта, некоторые пункты выдачи решили провести забастовку. По оценке первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в этот день не работали 15 ПВЗ по всей стране, два из них относятся к партнерам Wildberries, остальные – к самой компании.

В тот же день онлайн-ретейлер объявил о решении закрыть пункты выдачи «нецивилизованных партнеров». Позже в Госдуме состоялась встреча представителей Wildberries и ПВЗ. По ее итогам, как сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, компания пообещала изучить все претензии и разъяснить вопросы, «которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки».

Министр труда Антон Котяков заявил, что вместе с другими ведомствами разбирается в ситуации. По его словам, идет изучение заявлений граждан и документов, «в зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой».