Владельцы пунктов Wildberries решили устроить забастовку из-за штрафов

Владельцы пунктов выдачи недовольны условиями, по которым штрафы за брак и утерянные товары списываются с них. В московский офис компании пришла полиция; приостановили работу пункты в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге

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В Москве у главного офиса компании Wildberries собрались владельцы столичных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) компании, недовольные условиями работы.

Один из собственников ПВЗ Владимир сообщил телеканалу РБК, что собравшиеся намерены требовать справедливых условий. «Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены], и так далее», — сказал он.

По словам другого собеседника телеканала РБК, партнеры Wildberries в первую очередь требуют обратной связи. «Второе — сделать систему оплаты максимально прозрачной, систему мотивации за рейтинг, систему удержаний и так далее. Сейчас все идет в одностороннем порядке со стороны Wildberries, нас это не устраивает», — сообщил он.

В московский офис компании пришла полиция.

В Wildberries в ответ на вопрос об акции у офиса компании заявили телеканалу РБК: «Информация о митинге не соответствует действительности, это фейк».

Baza передает, что владельцы некоторых пунктов готовятся к забастовке. Об этом же сообщает Business FM, по данным которого, в среду, 15 марта, некоторые пункты будут закрыты из-за протеста против новых правил компании.

Как передает телеграм-канал Baza, Wildberries подготовил новую оферту для владельцев ПВЗ, согласно которой, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в пункт выдачи, с его владельца удерживают полную стоимость товара. Если в посылке оказывается не тот предмет, деньги также списывают с ПВЗ. Кроме того, обратил внимание VC.ru, в оферте появился пункт 8.15, который вводит для владельцев ПВЗ штраф в размере 100 тыс. руб. за распространение оскорбительной и недостоверной информации о компании, клиентах и партнерах.

Одна из представительниц ПВЗ сказала телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что из-за штрафов возникли проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. «Сейчас по нововведениям — это сначала 20% за брак вешают на водителей, на склад, на пункты выдачи, а теперь еще и стали списывать полную стоимость якобы подменного товара. Назначается штраф за подмену, хотя сам товар мы отправляли, без проверки по камерам, всю ответственность за подмену товара возложили на продавцов», — сказала она.

Канал передает, что партнеры Wildberries составили коллективные требования к компании, но не смогли передать их представителям компании, так как в головном офисе их не принимают. После приезда полиции, сообщает «Осторожно, Москва», представители Wildberries провели с партнерами из пунктов выдачи заказов совещание по Zoom, на котором еще раз рассказали про новые правила.

«Фонтанка» сообщает, что из-за новых штрафов не работают некоторые пункты выдачи заказов в Санкт-Петербурге. Газета опубликовала фото объявления в одном из ПВЗ, где говорится о «массовой забастовке по всей стране».

Как пишет E1.RU, закрыли свои точки и владельцы ПВЗ в Екатеринбурге. В городе сейчас не работают минимум три отделения, некоторые менеджеры написали заявления об увольнении. Некоторые пункты приостановили работу и в Барнауле, сообщают местные телеграм-каналы. «Чита.ру» передает, что 15 марта сотрудники десятка городских пунктов выдачи планируют устроить забастовку и не выдавать заказы клиентам.