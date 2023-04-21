Wildberries утвердил новый механизм списаний за подмены товаров

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Маркетплейс Wildberries перезапустил механизм списаний за подмены товаров. Решение об этом утвердили совместно с Согласительной комиссией при «Опоре России», рассказали РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Мы создаем совместно с партнерами и «Опорой России» понятный и прозрачный механизм противодействия подменам товаров, который позволит полностью исключить это явление. Руководствуемся «принципом нулевого эффекта»: механизмы взыскания не должны влиять на заработок контрагентов, поэтому еще до запуска увеличили их доходы на 15%», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

В Wildberries также заявили, что компания дополнительно поощрит своих сотрудников за отсутствие подмен в рамках нового «принципа нулевого эффекта».

Как отмечает маркетплейс, «большинство сотрудников и партнеров соблюдает регламенты и рекомендации компании», но часть из них участвует «в схемах подмен товаров или невнимательно проверяют товары при возврате», что приводит к убыткам для продавцов, которые размещают свою продукцию через Wildberries.

В Wildberries обновили механизм обратной связи для оспаривания подмен товаров. Теперь на создание обращения после начисления за подмену партнерам дается 14, а не семь дней.

Чтобы простимулировать «бдительность при проверке товаров», Wildberries решил направлять взыскания за подмену товаров в собственных пунктах выдачи заказов на премиальные выплаты сотрудникам самовывозов.

17 марта Wildberries объявил о создании комиссии по спорам с пунктами выдачи.

В начале марта Wildberries ввела новую систему штрафов, в соответствии с которой с сотрудников пункта выдачи заказов удержат полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному. После этого владельцы пунктов выдачи начали забастовку. По оценке первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, 15 марта не работали 15 пунктов.



В ответ на забастовку Wildberries закрыла пункты выдачи «нецивилизованных партнеров». На следующий день после этого решения Wildberries отменил 10 тыс. «некорректных» штрафов для пунктов выдачи.