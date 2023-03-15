Wildberries рассказала депутатам, как ответит на забастовки

Widberries взяла тайм-аут, чтобы изучить претензии владельцев пунктов выдачи, объявивших забастовки из-за новых штрафов, сообщил депутат. В пятницу пройдет еще одна встреча с представителями компании

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания Wildberries (WB) готова изучить все претензии, которые озвучили владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а также намерена разъяснить вопросы, которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки, сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду») по итогам встречи с представителями WB и ПВЗ в нижней палате парламента.

«Есть технические вопросы, которые в силу возможного непонимания со стороны владельцев ПВЗ, возможно, восприняты в штыки. Но компания Wildberries сказала, что они готовы разъяснить свою позицию, где-то, может быть, отменить какие-то автоматизированные решения и перевести их обратно в ручной режим, но это уже техника. Я думаю, что компания заинтересована в том, чтобы у них подобных публичных случаев не возникало. Все заинтересованы в том, чтобы конфликт был погашен», — передает его слова корреспондент РБК.

По его словам, Wildberries «проявила добрую волю». «Они готовы разобрать все претензии, которые им были озвучены. Мы передали изложенные требования представителей ПВЗ. Компания Wildberries взяла тайм-аут на то, чтобы изучить эти требования. Там есть и частные требования, есть и общие требования», — сказал депутат.

Гартунг отметил, что компании нужно время на то, чтобы авторизовать тех, кто обращается. «Понятно, что они должны вести переговоры с теми, с кем они ведут бизнес, а не с неустановленными лицами», — заключил Гартунг.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев добавил, что, по данным Wildberries, 15 марта не работали 15 ПВЗ по всей стране, из них два относятся к партнерам, а остальные — к самой компании. В компании, по ее данным, 33 тыс. ПВЗ, из них 15 тыс. принадлежат партнерам. «Мы не знаем, сами ли эти пункты закрылись, или были закрыты компанией», — отметил Гусев.

По его словам, следующая встреча с представителями Wildberries состоится в полдень в пятницу, 17 марта.

Утром 15 марта проходила еще одна беседа с представителями ПВЗ в Госдуме, представителей компании на ней не было. Гусев отмечал, что депутаты вместе с представителями ПВЗ изучают «юридическую ситуацию» и какие необходимо подготовить запросы и документы для их прояснения. «Может быть, это ФАС, а в случае необходимости это могут быть и правоохранительные органы», — рассказал депутат. По его словам, парламентарии готовят поправки в законодательство для того, чтобы таких ситуаций, как с WB, больше не возникало ни с самой компанией, ни с другими маркетплейсами.

С 15 марта началась забастовка сотрудников части ПВЗ Wildberries, которую спланировали бизнес-партнеры (владельцы ПВЗ) компании по всей России. Wildberries сначала сообщила, что все пункты выдачи работают в обычном режиме, но потом уточнила, что закрыла несколько ПВЗ, поскольку не намерена сотрудничать с нецивилизованными партнерами.

Днем ранее владельцы ПВЗ пришли к офису компании в Москве. По словам одного из них, они пришли, чтобы потребовать прозрачности штрафных санкций и заработка. В офис прибыла полиция, сотрудники правоохранительных органов были замечены у здания и 15 марта.

В начале марта Wildberries ввела новую систему штрафов, согласно которой с сотрудников удержат полную стоимость вещи, если покупатель возвращает ее из-за брака или в посылке оказалась не та вещь.