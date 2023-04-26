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Конгрессмены США обсудят резолюцию о границах Украины на 1991 год

Yahoo: в США подготовили законопроект, требующий вернуть Украину к границам 1991 года

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий в палате представителей США приготовили законопроект, который требует добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года. Об этом сообщает портал Yahoo News.

В резолюции, которую предлагает Джо Уилсон и демократ Стив Коэн, говорится: «Политика США заключается в том, чтобы Украина <...> восстановила свои международно признанные границы в рамках 1991 года». Тогда в состав страны входили Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области, которые теперь включены в состав России.

Документ перед голосованием в палате представителей должен рассмотреть комитет по иностранным делам.

Знакомый с содержанием резолюции сотрудник конгресса рассказал Yahoo News, что документ «демонстрирует широкую поддержку победы Украины». «Нам всем нужно выйти за рамки [условий помощи] «сколько потребуется» и принять «победу Украины» в качестве нашего лозунга для сплочения», — добавил он. Он отметил, что пришла пора «дать Украине то, что позволит ей победить».

В начале апреля президент Владимир Зеленский сказал, что Крым вернется в состав Украины, поскольку это нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН». Ранее он утверждал, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными», однако отмечал, что «будет только за», если стране предложат «невоенный» способ разрешить ситуацию.

В течение спецоперации полуостров не раз подвергался атакам со стороны Украины. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что ввиду разговоров об украинском наступлении на Крым «недооценивать противника нельзя», но российские военные подготовились и выстроили «глубоко эшелонированную оборону».

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Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Он говорил, что жители республики приняли свое решение в ходе голосования в марте 2014 года, когда за присоединение Крыма к России проголосовали более 95% участников референдума.

ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в конце сентября 2022 года в результате проведенных в этих регионах референдумов. Перед этим Путин говорил, что «для защиты нашего народа мы используем все средства», добавив, что Россия обладает ядерным оружием. «Это не блеф», — заверил президент.

В октябре МИД России заявил, что Россия не угрожает Украине ядерным оружием, но «серьезную озабоченность» у руководства страны вызвали «заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины».

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