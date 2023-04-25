ГУР Минобороны Украины: наши цели — военные объекты в Крыму, связи с зерновой сделкой нет

Украина подтвердила причастность к атакам на военные объекты в Крыму

Киев назвал своими целями военные объекты, не связанные с зерновым соглашением. Минобороны России обвинило Украину в нарушении условий функционирования коридора для вывоза продовольствия и сельхозпродукции

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Целями Украины в Крыму являются военные объекты, которые не связаны с реализацией зерновой сделки, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны страны Андрей Юсов изданию «Суспiльне».

«Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением. <...> Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора», — сказал он.

Накануне, 24 апреля, российское военное ведомство заявило об угрозе для продления зерновой сделки после 18 мая из-за украинских «террористических акций». В том числе имелась в виду атака беспилотников на Севастополь ночью того же дня.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что попытка атаки была предпринята на внешнем рейде, один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, а второй взорвался сам. Минобороны позднее назвало эти устройства быстроходными «безэкипажными катерами» и уточнило, что их было три.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пыталась атаковать российские корабли в Черном море и что она продолжит следовать договоренностям по вывозу своей продукции с ООН и Турцией.





Зерновое соглашение было заключено в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН. Часть сделки о вывозе украинского зерна предполагает, что суда с ним могут идти по безопасному морскому коридору из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.

Российское военное министерство отметило, что Украина предпринимала еще несколько подобных атак в марте этого года и в октябре прошлого. После событий осени 2022 года Москва приостановила реализацию зернового соглашения.

«Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации данное соглашение было возобновлено», — заявили в ведомстве.

Однако во время атак весной этого года Киев нарушил данные гарантии, поскольку «безэкипажные катера» вышли из порта Одессы, и их развернули в районе гуманитарного коридора, согласованного для вывоза зерна, говорилось в сообщении российского Минобороны.