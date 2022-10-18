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В МИДе заявили, что Россия не угрожает Украине ядерным оружием

В МИДе заявили, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием
Москва обеспокоена заявлениями Украины о возможности пересмотра ее безъядерного статуса, что «означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО»

Россия не угрожает Украине ядерным оружием, заявил заместитель руководителя делегации России, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов в ходе выступления в Первом комитете 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает. В то же время серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия]», — сказал Воронцов (цитата по ТАСС).

Он назвал это «вдвойне недопустимым», учитывая заявления Киева «о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России».

При этом, по словам Воронцова, Будапештский меморандум «был подорван дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России». Его не соблюдал и Киев «на протяжении многих лет», в частности, не противодействовал «росту агрессивного национализма и шовинизма».

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Документ вступил в силу в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписавшие договор государства в связи с удалением с территории Украины ядерного оружия брали на себя обязательства уважать суверенитет Украины, воздерживаться от применения силы в ее отношении.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости превентивных ударов по России. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары (to do preemptive strikes. — РБК), чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России», — сказал он в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.

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Его пресс-секретарь позднее пояснил, что Зеленский не призывал к применению ядерного оружия, а слова о превентивных ударах относились к периоду до начала военных действий. «Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, [это] были превентивные санкции», — объяснил Никифоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь счел, что США и Великобритания, которые «де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца», должны нести ответственность за заявления и действия украинского лидера. Песков назвал слова Зеленского «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми [и] чудовищными последствиями». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Запад в попытке развязывания ядерной войны.

Затем сам Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что не предлагал нанести превентивные ядерные удары по России, объяснив сообщения об этом ошибкой перевода. По его словам, он имел в виду превентивные санкции.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никому не угрожает использованием ядерного оружия. При этом, по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, США и их союзники пытаются убедить всех в обратном.

В конце сентября, в день объявления частичной мобилизации, президент Владимир Путин заявил, что Запад использует «ядерный шантаж», и предупредил, что для защиты Россия использует «все средства». «Это не блеф», — заверил он.

Россия в случае необходимости «вправе» применить ядерное оружие, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Теги
Елена Чернышова
ядерное оружие Россия Украина
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