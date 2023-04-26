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Кадыров обсудил с Пригожиным «очень горячие» международные вопросы

Кадыров: обсудили с Евгением Пригожиным горячие вопросы международного характера

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и обсудил «очень горячие вопросы международного характера». Об этом Кадыров заявил в своем телеграм-канале.

«Все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. <...> И да, обсуждали самую актуальную повестку», — сообщил глава Чечни.

Он добавил, что подробности разговора раскрывать не будет, а «о результатах сами скоро узнаете».

Ранее Кадыров хвалил созданную Пригожиным ЧВК «Вагнер» за внушительные результаты в ходе военной операции на Украине. По его словам, ситуация «подвела черту под разговорами» о необходимости частных военных компаний. Он уточнил, что собирается «составить конкуренцию» Пригожину после завершения работы на госслужбе.

В октябре Кадыров и Пригожин критиковали действия генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной в районе Лимана (ранее — Красный Лиман), города в ДНР. По мнению главы Чечни, Лапин не смог правильно организовать оборону, а самого генерал-полковника «покрывают» руководители в Генштабе. Пригожин поддержал заявление главы Чечни и назвал его «красавчиком», а его выступление посчитал экспрессивным.

Тем не менее, на вопрос о том, являются ли эти слова критикой Минобороны, Пригожин ответил, что он и «Рамзан Ахматович — интеллигентнейшие люди», а заявления — «не критика, а проявление любви и поддержки».

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Минобороны объясняло отвод войск из Лимана «на более выгодные рубежи» угрозой окружения.

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Рамзан Кадыров Евгений Пригожин Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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