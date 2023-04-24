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Советником Кадырова по силовому блоку стал его племянник

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров стал советником Рамзана Кадырова по силовому блоку
Хамзат Кадыров
Хамзат Кадыров (Фото: chechnya.gov.ru)

Племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров назначен на должность советника-помощника главы Чечни по силовому блоку. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«В понедельник на совещании в Грозном представил на должность советника-помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Уверен, что он справится с поставленными задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами», — написал глава республики.

В феврале Хамзата Кадырова назначили на должность вице-премьера — министра имущественных и земельных отношений республики. По словам главы Чечни, он «достиг высоких результатов на предыдущих должностях», поэтому пошел на повышение.

До этого Хамзат Кадыров занимал пост министра спорта Чечни. Помимо этого, он член «Единой России» и входит в президиум регионального политического совета отделения партии в регионе.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

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