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Кадыров заявил о планах после окончания госслужбы создать ЧВК

Кадыров решил после окончания госслужбы создать ЧВК для конкуренции с Пригожиным
Кадыров похвалил «Вагнер» и заявил о планах однажды создать свою ЧВК для конкуренции с Пригожиным. Аналитики ISW накануне увидели признаки того, что глава Чечни неформально отказался поддержать Пригожина
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

ЧВК «Вагнер» смогла добиться внушительных результатов в ходе военной операции на Украине, такие формирования нужны, ситуация «подвела черту под разговорами об их необходимости», заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ [основателю ЧВК «Вагнер»] Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится.👍», — написал он (орфография и пунктуация сохранены).

Кадыров отметил, что штурмовики «Вагнер» занимаются «чрезвычайно тяжелой частью работы» и достигают намеченной цели, по его словам, подтвердить такую оценку могут бойцы чеченских подразделений «Ахмат».

Аналитики американского «Института изучения войны» (ISW) накануне сочли, что Кадыров отказался присоединиться к критике Минобороны со стороны Пригожина.

В середине февраля Пригожин сказал об отсутствии связи между «Вагнер» и российской армии сейчас и когда-либо раньше, аналитики увидели в этом подтверждение своего наблюдения. Пригожин навестил в клинике командира «Ахмата» Апты Алаудиновым, что аналитики ISW сочли попыткой Пригожина «заручиться поддержкой» главы Чечни.

Кадыров при этом 18 февраля заявил о своих «прекрасных отношениях» с Минобороны и отсутствии разногласий. «Любое назначение Верховным Главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается», — подчеркнул он.

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Пригожин в ноябре прошлого года заявил, что у него нет никаких политических амбиций. В Кремле данные о конфликте основателя «ЧВК Вагнер» с Минобороны считают манипуляциями со стороны «информационных противников». При этом иногда «сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо», отмечал представитель президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЧВК Вагнер ЧВК Рамзан Кадыров Чечня Евгений Пригожин

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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