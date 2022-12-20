Путин созвонился с избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой

Владимир Путин снова поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и поздравил его с победой на выборах «в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин и Лула да Силва обсудили двусторонние отношения и договорились поддерживать контакты. Они выразили уверенность, что партнерство двух стран будет успешно развиваться по всем направлениям.

О телефонных переговорах в своем Twitter написал и бразильский политик. По его словам, Путин пожелал ему «хорошего правления и укрепления отношений» с Россией.

Лула да Силва победил на выборах еще в конце октября. Тогда Путин направил ему поздравительную телеграмму.

Предыдущий президент Жаир Болсанару признал итоги голосования. Лула да Силва уже был президентом страны — с 2003 по 2010 год.