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Экс-посол США назвал наступление ВСУ решающим для будущих переговоров

Экс-посол США Вершбоу: наступление ВСУ может создать рычаги воздействия перед переговорами
Фото: Reuters
Фото: Reuters

От планируемого Украиной наступления зависит все, в том числе возможность создания более значительных рычагов воздействия перед переговорами с Россией, заявил газете The New York Times бывший посол США в Москве (в 2001–2005 годы) и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу.

«Все полны надежд, может быть, чрезмерно оптимистичны. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения возвращения территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов воздействия для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров», — сказал Вершбоу.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что наступление ВСУ может начаться в апреле-мае, при этом премьер-министр Денис Шмыгаль счел наиболее вероятным сроком лето 2023 года. Однако он же в середине апреля говорил, что наступление может начаться «в ближайшее время».

В апреле The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США писала, что в результате наступления украинские военные, по мнению американской разведки, смогут добиться лишь «скромных территориальных приобретений» из-за проблем с сосредоточением войск и нехватки боеприпасов.

В связи с этим в администрации президента США считают, что если Украина не сможет добиться успеха, то мирные переговоры будут более подходящим вариантом, и американские союзники, главным образом в Европе, смогут подтолкнуть Киев к прекращению боевых действий, писала Politico.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.

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наступление контрнаступление ВСУ посол США Украина Военная операция на Украине
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