Западные генералы назвали Daily Mail варианты весеннего наступления ВСУ

У Украины есть три варианта, как она может вести наступление этой весной, предположил в разговоре с британской газетой Daily Mail генерал австралийской армии, недавно ушедший в отставку, Мик Райан.

Первый вариант, который предлагает Райан, — украинские военные могут провести одну крупную атаку, используя все, что у них есть. Второй — разделение всех сил ВСУ для проведения одновременно двух атак на юге и востоке. Третий — проведение менее масштабных, но не скоординированных между собой атак на юге и на востоке.

Весеннее наступление украинских сил, по мнению Райана, будет сочетать в себе второй и третий варианты, так как крупномасштабную атаку трудно организовать. Но этот план ВСУ будет отличаться от всего, что было до сих пор, считает он.

Отставной генерал Вооруженных сил США Стивен Твитти предполагает, что Украина выберет третий вариант — тактику, которую он называет «съесть яблоко по одному кусочку». «Украина будет придерживаться того, что работало для нее в прошлом. <...> В чем украинцы преуспели, так это в маломасштабных маневрах с использованием пехоты, бронетехники и артиллерии, чтобы атаковать на небольших участках», — заявил он.

15 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время, не назвав при этом более точных сроков. При чем через несколько дней замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила об «элементах контрнаступления» ВСУ в Бахмуте (российское название — Артемовск), Марьинке, на авдеевском и лиманском направлениях.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.