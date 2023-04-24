Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Лондонский суд выдал ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга Бизнес, 02:30
Западные генералы назвали Daily Mail варианты весеннего наступления ВСУ Политика, 02:28
Bloomberg узнал, что США осудили «фриланс» Макрона из-за плана по Украине Политика, 01:56
Ученые зафиксировали на Земле мощную магнитную бурю Общество, 01:43
«Известия» узнали о планах вооружить «Адмирала Кузнецова» «Панцирем-М» Политика, 01:05
Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут оставить Артемовск Политика, 01:03
Как объем ипотечных кредитов снизился до уровня 2020 года. Инфографика Финансы, 01:00
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
FT узнала об опасениях Киева из-за нехватки сил для наступления Политика, 00:57
Bloomberg рассказал, какой будет AR/VR гарнитура Apple Технологии и медиа, 00:33
Найденная на востоке Москвы граната оказалась страйкбольной Общество, 00:26
Румыния начала опечатывать транспорт, перевозящий украинское зерно Политика, 00:20
Девять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Техасе Общество, 00:08
«Заставит рыдать». Сможет ли россиянин одолеть сильнейшего чемпиона UFC Спорт, 00:00
Эксперты предсказали сохранение ставки ЦБ в пятый раз подряд Финансы, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Западные генералы назвали Daily Mail варианты весеннего наступления ВСУ

Daily Mail: западные генералы в отставке назвали три варианта наступления Украины весной

У Украины есть три варианта, как она может вести наступление этой весной, предположил в разговоре с британской газетой Daily Mail генерал австралийской армии, недавно ушедший в отставку, Мик Райан.

Первый вариант, который предлагает Райан, — украинские военные могут провести одну крупную атаку, используя все, что у них есть. Второй — разделение всех сил ВСУ для проведения одновременно двух атак на юге и востоке. Третий — проведение менее масштабных, но не скоординированных между собой атак на юге и на востоке.

Весеннее наступление украинских сил, по мнению Райана, будет сочетать в себе второй и третий варианты, так как крупномасштабную атаку трудно организовать. Но этот план ВСУ будет отличаться от всего, что было до сих пор, считает он.

Отставной генерал Вооруженных сил США Стивен Твитти предполагает, что Украина выберет третий вариант — тактику, которую он называет «съесть яблоко по одному кусочку». «Украина будет придерживаться того, что работало для нее в прошлом. <...> В чем украинцы преуспели, так это в маломасштабных маневрах с использованием пехоты, бронетехники и артиллерии, чтобы атаковать на небольших участках», — заявил он.

15 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время, не назвав при этом более точных сроков. При чем через несколько дней замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила об «элементах контрнаступления» ВСУ в Бахмуте (российское название — Артемовск), Марьинке, на авдеевском и лиманском направлениях.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий.

Читайте на РБК Pro
Как начать медитировать — шесть простых шагов
Три причины планировать секс
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.

Теги
Украина ВСУ наступление Военная операция на Украине
Материалы по теме
Министр обороны Эстонии назвал препятствие для контрнаступления Украины
Политика
Депутат Верховной рады объяснила, почему Киев отложил контрнаступление
Политика
Пушилин сообщил о попытках ВСУ наступать на четырех направлениях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter