Politico узнало об опасениях в США последствий провала наступления ВСУ

В администрации президента США опасаются последствий в случае неудавшегося контрнаступления Украины, пишет издание Politico.

Чиновники боятся, что окажутся между двух огней: одна сторона будет упрекать их в том, что администрация не отправила на Украину все, что Киев просил, включая ракеты большей дальности, истребители и дополнительные средства ПВО, а вторая будет утверждать, что неудача Украины доказывает ее неспособность вытеснить Россию.

Кроме того, если Киев не сможет добиться успеха, американские союзники, главным образом в Европе, могут счесть, что мирные переговоры будут более подходящим вариантом, и подтолкнуть Киев к прекращению боевых действий.

В администрации подчеркивают, что делают все возможное, чтобы наступление Украины увенчалось успехом.

Владелец Twitter Илон Маск, комментируя публикацию, написал в соцсети: «Содержательная статья». Так он ответил на замечание своего бывшего коллеги по PayPal Дэвида Сакса. Тот поинтересовался: «Что случилось с весенним контрнаступлением? Еще совсем недавно нас уверяли, что победа гарантирована. Теперь администрация беспокоится из-за провала?».

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