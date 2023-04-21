Польша и страны Балтии предложили ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT

Газпромбанк обслуживает расчеты с другими странами за российский газ, Варшава призвала отключить его от SWIFT и ввести санкции против разработчиков систем видеонаблюдения в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Польша, Эстония, Латвия и Литва предложили в рамках следующего пакета санкций Евросоюза отключить Газпромбанк от межбанковской системы SWIFT, ограничить экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» и запретить импорт российских алмазов, пишет EuObserver.

«[Учитывая] использование Кремлем банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT имеет приоритетное и символическое значение», — сказано в совместном обращении Варшавы и стран Балтии.

В документе также предлагается заморозить активы как можно большего количества банков и финучреждений из России, поскольку в противном случае даже при отключении от SWIFT с ними можно будет проводить операции иными способами. Среди иных предложенных ограничений — закрытие доступа в европейские порты для иностранных судов, которые арендованы или перевозят грузы для зарегистрированных в России компаний, а также запрет на импорт российского алюминия и на экспорт алмазов в Бельгию.

Санкции предложено расширить на тех граждан России, кто несет ответственность за «нарушения свободы собраний в контексте антивоенных демонстраций» и «нарушения свободы слова в контексте массовой цензуры», а также на чиновников и организации, которые причастны к разработке и использованию системы распознавания лиц в Москве. Эта система, сказано в документе, «применялась для проведения массовых произвольных задержаний участников протестов против вторжения России на Украину и для выявления лиц, уклоняющихся от призыва».

О поиске призывников во время весенней кампании с помощью городской системы видеонаблюдения рассказал на этой неделе московский военком Максим Локтев.

Против Газпромбанка не вводились жесткие санкции Евросоюза и США, так как через него идут международные расчеты за экспортируемый Россией газ. Это единственный государственный банк, который еще может проводить валютные переводы по России и за рубеж. Однако отправления в Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию не проходят из-за действий банков-корреспондентов, поскольку эти государства ввели санкции против банка, а в американский список SDN попал его топ-менеджмент во главе с председателем правления Андреем Акимовым.

«Мы не замораживаем активы Газпромбанка и не запрещаем какие-либо операции с Газпромбанком <...>. Мы сигнализируем, что Газпромбанк не является тихой гаванью, и поэтому вводим санкции против некоторых его высших руководителей <…>, чтобы создать сдерживающий эффект», — пояснял Reuters высокопоставленный чиновник американской администрации.