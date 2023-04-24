Боррель сообщил о неготовности Евросоюза согласовать новые санкции

Боррель: главы МИД Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / Reuters)

Главы МИД стран — участниц Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет ограничительных мер против России. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Жозеп Боррель, прибыв в Люксембург на встречу министров, трансляцию вела Европейская служба внешних связей.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

По данным Bloomberg, страны «Большой семерки» планируют вместе с Евросоюзом ввести почти полный запрет на экспорт в Россию. Таким образом, действующий режим ограничений будет полностью перевернут — сейчас в Россию можно поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе ввозить можно будет только те, которые разрешены. Список товаров пока не согласован.

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