Боррель сообщил о неготовности Евросоюза согласовать новые санкции

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
МИД КНР дезавуировал слова посла о суверенитете республик бывшего СССР Политика, 10:32
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:29
Leroy Merlin исключило продажу своих складов Бизнес, 10:28
Кадры под «Контролем»: как перейти на электронный документооборот РБК+, 10:28
Как выглядело северное сияние над Москвой и Петербургом. Видео Общество, 10:27
Китай подарил России образцы лунного грунта во время визита Путина Технологии и медиа, 10:24
Фильм «Вызов» возглавил российский прокат по сборам за первый уикэнд Life, 10:22
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» для России образованием Политика, 10:17
Казахстан четвертый год не будет проводить Парад Победы Политика, 10:17
Боррель сообщил о неготовности Евросоюза согласовать новые санкции Политика, 10:13
Росреестр отметил скачок числа сделок с ипотекой в новостройках Москвы Недвижимость, 10:08
Посольство КНР удалило интервью со словами посла о статусе республик СССР Политика, 10:07
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 10:06
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в ЛНР Политика, 10:03
Война санкций ,  
0 

Боррель сообщил о неготовности Евросоюза согласовать новые санкции

Боррель: главы МИД Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / Reuters)

Главы МИД стран — участниц Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет ограничительных мер против России. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Жозеп Боррель, прибыв в Люксембург на встречу министров, трансляцию вела Европейская служба внешних связей.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

По данным Bloomberg, страны «Большой семерки» планируют вместе с Евросоюзом ввести почти полный запрет на экспорт в Россию. Таким образом, действующий режим ограничений будет полностью перевернут — сейчас в Россию можно поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе ввозить можно будет только те, которые разрешены. Список товаров пока не согласован.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Жозеп Боррель Евросоюз санкции ЕС
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter