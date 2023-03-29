Москалькова рассказала о пленных, которых Киев отказывался обменивать

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пленные украинские военнослужащие, которых Киев ранее отказывался обменивать на российских солдат, вернутся на родину. Об этом рассказала «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека [Украины] заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе», — сказала Москалькова. Речь идет о 70 военнослужащих, которых, по словам омбудсмена, Украина отказывалась обменивать.

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными 24 марта сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их перевозить. Позже Москалькова заявила, что на родину вернулись пятеро российских военнослужащих.

О последнем обмене пленными стороны сообщали 7 марта. Как рассказывало Минобороны России, в результате переговоров из украинского плена были возвращены 90 российских военных. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на Украину вернулись 130 человек, среди которых бойцы с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также военные, взятые в плен в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара. Москалькова позднее заявила, что первоначально речь шла об обмене по формуле «160 на 160», но в итоге Киев согласился обменять лишь 90 человек.