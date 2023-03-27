Полянский заявил о бесчеловечном обращении ВСУ с пленными

Если иностранные добровольцы, участвующие в боях на Украине на стороне Киева, считают, что им не нужно следовать международным правилам ведения военных действий, то становится понятным жестокое обращение с пленными, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Так он прокомментировал статью The New York Times, в которой рассказывалось о добровольцах, поехавших на Украину для участия в боевых действиях. В частности в ней говорилось о добровольце из США Джеймсе Васкезе, который, как узнала газета, лгал о своем обширном военном опыте. Он заявлял, что воевал в Ираке и Кувейте, но в Пентагоне NYT сообщили, что Васкез не участвовал в операциях в этих регионах. Газета писала, что Васкез заявил в Twitter, что ему «не следует беспокоиться о международных правилах ведения войны, находясь на Украине».

Как написал Полянский, если добавить к таким добровольцам «украинских борцов-националистов», которые придерживаются аналогичной точки зрения, можно понять, «откуда такое бесчеловечное обращение с пленными».

В середине января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о получении родственниками плененных российских военных Владислава Коваленко и Петра Крикунова видеозаписей, на которых их пытают, неизвестные потребовали выкуп и пригрозили убить пленников.

Омбудсмен обратилась международные организации, в том числе к верховному комиссару ООН по правам человека, а также , уполномоченному Верховной рады Украины, требуя, чтобы ВСУ «соблюдали Женевскую конвенцию 1949 года, запрещающую применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека».

В ООН позже сообщили, что изучают полученные от российской стороны видеоматериалы, на которых показаны нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных. По словам пресс-секретаря верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани, миссия ООН встречалась с военнопленными, а также ведет переговоры с Киевом в том числе по этому вопросу.

По данным Управления ООН по правам человека, за первые полгода конфликта поступили данные о 50 случаях пыток или иных форм жестокого обращения со стороны служащих ВСУ.