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Силуанов заявил, что первый шок экономики от санкций прошел

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Первый шок от западных санкций для российской экономики прошел, заявил министр финансов Антон Силуанов на марафоне «Новые горизонты». Трансляцию вело общество «Знание» во «ВКонтакте».

«Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними», — сказал министр.

Силуанов отметил, что российская экономика упадет, но не так жестко, как это произошло бы без поддержки правительства. По его словам, Россия продолжит проводить независимую политику и сможет выдержать любые новые ограничения. Но страна не сможет быстро преодолеть технологические препятствия.

Министр упомянул, что на фоне уменьшения инфляции ведомство ждет снижение ключевой ставки от Центробанка, чтобы снизить ставки по кредитам для бизнеса.

Экономисты представили три сценария влияния санкций на ВВП России
Экономика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

США, Евросоюз и другие страны ввели против России беспрецедентные санкции из-за военной операции на Украине. Под ограничения попали российские банки, оборонные и технологические компании, бизнесмены, был введен запрет на импорт высоких технологий из США.

Россия лишилась доступа к половине золотовалютных резервов, сообщил Силуанов в середине марта. Центробанк потерял возможность использовать около $300 млрд из $640 млрд резервов.

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Иностранные рейтинговые агентства, например Moody's и Fitch, предрекали России технический или выборочный дефолт из-за указа Путина о выплате зарубежных долгов в рублях, если сумма превышает 10 млн руб. в месяц. Однако Минфин произвел $649,2 млн выплат по еврооблигациям с погашением 4 апреля 2022 и 2042 годов в долларах, а не в рублях, и сумел избежать дефолта. Клиринговые центры получили и обработали платежи, написал Bloomberg.

Минэкономразвития заложило в сценарий двухлетнюю рецессию
Экономика
Вид на здание Министерства экономического развития РФ

15 мая старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии, который специализируется на анализе российской экономики, Хели Симола назвала три сценария влияния санкций на ВВП России. Если ограничения останутся прежними, показатель может сократиться на 4%. В случае прекращения поставок из развитых стран ВВП упадет на 10%. Полное прекращение импорта приведет к сокращению на 18%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин также предсказывал падение ВВП более чем на 10% к концу года.

Накануне Минэкономразвития представило сценарий экономического развития на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов с расчетом санкционного давления минимум до 2025 года. Ведомство ожидает, что экономика страны будет падать на 7,8 и 0,7% в 2022 и 2023 году и вернется к росту только в 2024 году.

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Теги
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