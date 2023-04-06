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Финансы ,  
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Силуанов объяснил причины роста курса доллара

Антон Силуанов: рост цен на российские энергоносители приведет к укреплению рубля
В последние месяцы курс рубля меняется по двум причинам: рост импорта и сокращение экспортной выручки, рассказал министр
Доллар/Рубль USD/RUB ₽80,880 +1,31% Купить
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Изменения курса доллара связаны с притоками и оттоками валюты в Россию, а они в свою очередь зависят от торгового баланса. Так министр финансов Антон Силуанов объяснил рост курса американской валюты в последние дни.

«Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. <...> Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры», — заявил он журналисту Павлу Зарубину.

В ответ на вопрос, каких значений может достичь курс, министр сказал, что Центробанк сейчас не ставит никаких границ.

«Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну; соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — добавил Силуанов.

Курс доллара растет последние несколько дней. 6 апреля он впервые с апреля 2022 года превысил 81 руб. Курс евро поднялся выше 88 руб.

Теги
курс доллара Антон Силуанов Минфин
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