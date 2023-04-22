В Белгороде ввели режим ЧС
Режим ЧС регионального уровня ввели в Белгороде из-за обнаружения боеприпаса в районе улицы Шаландина, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС Сергея Потапова.
По оценке специалистов-взрывотехников, боеприпас невзрывоопасен, заявил Потапов. Снаряд вывезли с территории жилого района на полигон.
Бомбу нашли возле дома № 15 по улице Шаландина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Более 3 тыс. жителей 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 м от места обнаружения снаряда, эвакуировали.
Обнаруженной бомбой оказался авиационный боеприпас ФАБ-500, ее нашли на глубине нескольких метров.
Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. На пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина образовалась 20-метровая воронка. В расположенных поблизости домах выбило стекла, повреждения получили несколько квартир и машин. Пострадали три человека, двоих из них госпитализировали.
Минобороны объяснило взрыв «нештатным сходом боеприпаса» с самолета Су-34, который пролетал над городом. В ведомстве начали расследование.