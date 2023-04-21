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Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трех человек

Губернатор Вячеслав Гладков: число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трех
От взрыва пострадала еще одна женщина, у нее поднялось давление. Соседний с воронкой дом расселили. Причиной взрыва стало падение снаряда с российского самолета
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Число пострадавших при взрыве в центре Белгорода выросло до трех, пожилой женщине стало плохо, поднялось давление, ее госпитализировали, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вчера вечером было принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. <...> Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице «Амакс». Жилье, питание будут обеспечены», — добавил губернатор.

Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трех человек
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При этом дом планируется предельно быстро восстановить, отметил Гладков. Сейчас власти намерены провести строительную экспертизу несущих конструкций и подготовить проектно-сметную документацию. Восстановление дороги на месте взрыва продолжится до понедельника, 24 апреля.

Фото:autobelgorod / VK Фото:Belgotod / Telegram Фото:autobelgorod / VK Фото:zhest_belgorod / Telegram Фото:сервис Яндекс.Карты Фото:v_v_demidov / Telegram Фото:v_v_demidov / Telegram Фото:v_v_demidov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Взрыв произошел вечером 20 апреля на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. Образовалась воронка радиусом 20 м. Гладков тогда отметил, что она «огромная».

К концу дня было известно о двух пострадавших: одна женщина получила ссадины и отказалась от госпитализации, вторая получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу. При взрыве получили повреждения несколько квартир и припаркованных машин, стекла в доме были выбиты, а столбы электропередачи повалены.

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