Губернатор Вячеслав Гладков: число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трех

Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трех человек

От взрыва пострадала еще одна женщина, у нее поднялось давление. Соседний с воронкой дом расселили. Причиной взрыва стало падение снаряда с российского самолета

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Число пострадавших при взрыве в центре Белгорода выросло до трех, пожилой женщине стало плохо, поднялось давление, ее госпитализировали, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вчера вечером было принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. <...> Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице «Амакс». Жилье, питание будут обеспечены», — добавил губернатор.

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При этом дом планируется предельно быстро восстановить, отметил Гладков. Сейчас власти намерены провести строительную экспертизу несущих конструкций и подготовить проектно-сметную документацию. Восстановление дороги на месте взрыва продолжится до понедельника, 24 апреля.

Взрыв произошел вечером 20 апреля на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. Образовалась воронка радиусом 20 м. Гладков тогда отметил, что она «огромная».

К концу дня было известно о двух пострадавших: одна женщина получила ссадины и отказалась от госпитализации, вторая получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу. При взрыве получили повреждения несколько квартир и припаркованных машин, стекла в доме были выбиты, а столбы электропередачи повалены.

В Минобороны затем объяснили произошедшее «нештатным сходом авиационного боеприпаса» с российского самолета Су-34. Начато расследование.