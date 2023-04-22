Обнаруженный в жилом районе Белгорода снаряд вывезли на полигон
В Белгороде достали и вывезли снаряд, обнаруженный в жилом районе города, на улице Шаландина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал он.
Ранее губернатор заявил, что саперы обнаружили в городе взрывоопасный предмет и специалисты Минобороны приняли решение обезвредить его на полигоне. Речь идет об авиационном боеприпасе ФАБ-500.
Из-за снаряда было решено провести эвакуацию 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 метров, в том числе жителей на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. По оценке Гладкова, эвакуация коснулась более 3 тыс. человек.
После обнаружения боеприпаса глава областного управления МЧС Сергей Потапов сообщил о решении ввести режим ЧС регионального уровня. В то же время в ведомстве указывали, что снаряд не взрывоопасен.
Вечером 20 апреля на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина произошел взрыв, в результате которой образовалась воронка радиусом 20 метров, пострадали три человека, оказались повреждены несколько автомобилей и жилой дом.
Минобороны заявило, что причиной произошедшего стал «нештатный сход боеприпаса» с самолета Су-34. По факту происшествия проводится расследование.