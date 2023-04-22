Губернатор Гладков: снаряд с территории жилого сектора в Белгороде вывезен

Обнаруженный в жилом районе Белгорода снаряд вывезли на полигон

После обнаружения снаряда в Белгородской области решили ввести режим ЧС регионального уровня. Из-за боеприпаса в городе эвакуировали жителей 17 домов, сообщал губернатор Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгороде достали и вывезли снаряд, обнаруженный в жилом районе города, на улице Шаландина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал он.

Ранее губернатор заявил, что саперы обнаружили в городе взрывоопасный предмет и специалисты Минобороны приняли решение обезвредить его на полигоне. Речь идет об авиационном боеприпасе ФАБ-500.

Из-за снаряда было решено провести эвакуацию 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 метров, в том числе жителей на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. По оценке Гладкова, эвакуация коснулась более 3 тыс. человек.

После обнаружения боеприпаса глава областного управления МЧС Сергей Потапов сообщил о решении ввести режим ЧС регионального уровня. В то же время в ведомстве указывали, что снаряд не взрывоопасен.

Вечером 20 апреля на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина произошел взрыв, в результате которой образовалась воронка радиусом 20 метров, пострадали три человека, оказались повреждены несколько автомобилей и жилой дом.

Минобороны заявило, что причиной произошедшего стал «нештатный сход боеприпаса» с самолета Су-34. По факту происшествия проводится расследование.