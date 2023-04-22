Гладков: в Белгороде после обнаружения авиабомбы эвакуируют более 3 тыс. человек

В Белгороде после обнаружения авиабомбы эвакуируют более 3 тыс. человек

Саперы нашли бомбу возле дома № 15 по улице Шаландина, расположенного в 100 м от места взрыва, который произошел 20 апреля. Минобороны объясняло его «нештатным сходом боеприпаса» с Су-34

Фото: Павел Колядин / ТАСС

После взрыва в Белгороде саперы нашли авиабомбу, ее обезвредят на полигоне, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Более 3 тыс. жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют.

Бомбу обнаружили возле дома № 15 по улице Шаландина, расположенного в 100 м от места взрыва, произошедшего 20 апреля.

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«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м», — написал губернатор в телеграм-канале.

В частности, в пункты временного размещения вывезут жителей ряда домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина.

Все дома, откуда эвакуируют жильцов, будет охранять полиция, пообещал Гладков.

Телеграм-каналы «112» и Mash пишут, что речь идет об авиационном боеприпасе ФАБ-500. Его обнаружили на глубине нескольких метров.

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. На перекрестке двух улиц образовалась 20-метровая воронка. В расположенных поблизости домах выбило стекла, было повреждено несколько квартир и припаркованных автомобилей. Пострадали три человека.

Позднее Минобороны объяснило взрыв «нештатным сходом боеприпаса» с самолета Су-34, который пролетал над городом.