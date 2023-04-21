Момент взрыва в Белгороде

Появилось видео с моментом взрыва в Белгороде, который произошел накануне на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. На кадрах видно, как сначала на дорогу падает бомба (Минобороны сообщало, что причиной стал «нештатный сход боеприпаса» с истребителя-бомбардировщика Су-34). Через некоторое время происходит взрыв, во время него землю подкидывает на много метров вверх.

Также на кадрах видно, как взлетает в воздух припаркованная машина — ее закидывает взрывом на козырек стоящего рядом дома.

Во время взрыва пострадали три человека, несколько автомобилей. Взрывом выбило стекла в нескольких многоэтажных домах неподалеку.

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