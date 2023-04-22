В МЧС заявили, что найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, сообщили «РИА Новости» в управлении МЧС.
Авиационный боеприпас ФАБ-500 нашли на улице Шаландина на глубине 5 м. Его перевезут на полигон взрывотехники Минобороны. Из-за обнаружения боеприпаса власти решили эвакуировать более 3 тыс. жителей 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 м от места находки.
Бомбу обнаружили у дома № 15 по улице Шаландина, расположенного в 100 м от места взрыва, произошедшего 20 апреля. Тогда в Белгороде на перекрестке двух улиц образовалась 20-метровая воронка. В расположенных поблизости домах выбило стекла, было повреждено несколько квартир и припаркованных автомобилей, одну машину взрывной волной закинуло на крышу магазина «Пятерочка».
Жителей поврежденного многоэтажного дома расселили. «Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице «Амакс». Жилье, питание будут обеспечены», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате взрыва пострадали три человека. Одну женщину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Вторая получила ссадины и отказалась от госпитализации. Также стало плохо пожилой женщине, ее с высоким давлением отправили в больницу.
Минобороны объяснило взрыв «нештатным сходом боеприпаса» с самолета Су-34, который пролетал над городом. В ведомстве начали расследование.