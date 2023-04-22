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В Белгороде нашли авиационный боеприпас ФАБ-500
Обнаруженной в Белгороде бомбой оказался авиационный боеприпас ФАБ-500, пишет газета «Известия», телеграм-каналы «112» и Mash.
По данным издания, снаряд нашли на глубине пяти метров, его перевезут на полигон взрывотехники Минобороны.
Ранее 22 апреля губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что недалеко от места взрыва, произошедшего 20 апреля, саперы нашли авиабомбу. Власти решили эвакуировать более 3 тыс. жителей 17 многоквартирных домов.
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