Глава МИД Испании назвал сроки отправки Leopard на Украину

Испания собирается «в ближайшие дни» поставить Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard, заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес медиагруппе Funke.

«После этого будет вторая поставка еще четырех танков», — сказал Альбарес (цитата по Tagesschau).

Речь идет о танках Leopard 2А4. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно», — отметил глава МИДа. Он уточнил, что поддержка включает гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оружия.

Всего у Испании 347 танков Leopard, в том числе 108 более старой версии 2А4 и 239 более новой 2А6. Пока Мадрид не хочет передавать Киеву более новые танки, поскольку они нужны для собственной обороны, отмечает Tagesschau.

В начале февраля газета El País писала, что Испания намерена отправить на Украину от четырех до шести Leopard 2A4. По данным издания, точное количество будет зависеть от состояния 53 танков, которые находились в запасе около десяти лет.

Позднее министр обороны страны Маргарита Роблес объявила о решении передать Киеву шесть Leopard 2A4, отметив при этом, что состояние танков «очень плохое». По ее словам, Минобороны выбрало и уже отправило на ремонт лучшие из машин. Роблес не исключала, что Украина получит Leopard к концу марта — началу апреля.

В конце марта El País писала, что Испания поставит первые шесть Leopard «сразу после Пасхи», которая отмечалась католиками 9 апреля.

21 апреля агентство Reuters сообщило, что шесть Leopard 2A4, предназначенных для Украины, покинули в пятницу Испанию по морю. Их переправят на Украину через Польшу.

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки танков Украине, говорил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что эти машины могут «затянуть ситуацию» в зоне спецоперации, но не изменить ее. Танки «горят и будут гореть», пообещал он.