Греция отказалась поставлять Украине танки Leopard

Греция не будет передавать Украине танки Leopard 2A6 и ЗРК С-300 российского производства. Об этом заявил министр обороны страны Николаос Панайотопулос на заседании постоянной парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам, передает OnAlert.

«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП, должна отправить еще несколько. Она отправила боеприпасы различного калибра», — сказал он. Министр пообещал оказать дополнительную военную помощь Киеву из излишков, если у Греции появится такая возможность.

6 апреля в Афины приедет украинский министр обороны Алексей Резников, рассказал Панайотопулос. Он допустил, что на этом фоне возникнет «много дискуссий, много спекуляций, много анализовтого, что он придет просить».

«Наша позиция с первого момента ясна и однозначна. Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности», — подчеркнул Панайотопулос.

Западные страны начали объявлять о поставках Киеву Leopard в конце января. От Польши на Украину уже поступили 14 танков, от Норвегии — 8, от Германии — 18. Еще три танка должна была направить Киеву Португалия, шесть танков — Испания. Мадрид обещает передать Leopard Украине «после Пасхи», которая отмечается католиками 9 апреля, писала El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Греция с начала российской спецоперации не заявляла о готовности передать Leopard Киеву. Страна располагает более чем 180 такими танками, уточняет Pronews.

Полученные от Запада танки Украина может использовать в ходе контрнаступления в апреле—мае по нескольким направлениям, говорил Резников. Сроки его начала зависят от погоды: весной по влажной земле пройдут только гусеничные машины, пояснял министр.

Поставки танков и другой техники «не способны изменить ситуацию на месте», они доставят «больше бед государству Украина», подчеркивали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что российские силы «будут жечь» украинские танки.