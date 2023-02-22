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Испания передаст Украине шесть танков Leopard

Министр обороны Маргарита Роблес: Испания передаст Украине шесть танков Leopard
Танки Leopard 2A4
Танки Leopard 2A4 (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес, — передает Europa Press.

Министр допустила, что в случае необходимости Киеву пошлют дополнительные машины. Состояние находящихся в Испании Leopard «очень плохое», Минобороны выбрало лучшие из них и уже отправило на ремонт. Ожидается, что танки будут доставлены на Украину к концу марта — началу апреля.

В конце января Германия согласилась передать Украине танки Leopard своего производства и разрешила их реэкспорт из других стран. После этого Роблес пообещала весной поставить Киеву такие машины. «Мы собираемся отремонтировать их. Подход союзников состоит в том, что это произойдет весной. До этого физическое присутствие Leopard не потребуется, и мы собираемся использовать это время для обучения», — сказала министр 27 января.

Позже Pais писала о планах страны передать Киеву от четырех до шести Leopard 2A4. Издание пояснило, что окончательное число будет зависеть от состояния 53 танков, которые находились на консервации около десяти лет.

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