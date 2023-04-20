Минобороны сообщило об ударе по штабу группировки ВСУ «Бахмут»

Российская армия нанесла в ДНР удар по объединенному штабу группировки ВСУ «Бахмут» и трем батальонным командно-наблюдательным пунктам. В Артемовске идут бои на западе города

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские силы в районе города Константиновка в ДНР нанесли удар по объединенному штабу группировки украинских Вооруженных сил «Бахмут», сообщается в сводке Минобороны России.

Помимо этого, были поражены три командно-наблюдательных пункта двух батальонов армии Украины в районе населенных пунктов Терны и Тоненькое. В районе Водяного был ликвидирован склад боеприпасов.

«Штурмовые отряды» (имеется в виду ЧВК «Вагнер») в Артемовске (укр. Бахмут), на западе города, продолжают «активные действия по уничтожению противника». Воздушно-десантные войска (ВДВ) и артиллерия Южной группировки войск оказывают им поддержку и пресекают попытки контратак с украинской стороны.

Утром 20 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на западе Артемовска идут ожесточенные бои, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются «вперед, причем и днем, и ночью».

Всего на донецком направлении (Артемовск) за сутки потери украинской стороны до 470 человек, три танка, гаубица «Мста-Б».

Накануне, 19 апреля, в сводке ведомство заявило, что Артемовск блокирован ВДВ с южной и северной окраин, внутри города «штурмовые отряды» взяли под контроль три квартала на северо-западе, юго-западе и в центре населенного пункта. До этого ведомство в течение нескольких дней сообщало, что отряды берут под контроль два-три квартала.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, российские войска контролируют «около 90% территории» Артемовска, кроме того, все дороги, ведущие туда, контролирует российская артиллерия.

Как передает «Политика страны», замминистра обороны Анна Маляр 20 апреля заявила, что ситуация в Бахмуте «сложная», и войскам непросто «удерживать позиции». Кроме того, она признала, что российские силы в городе продвигаются вперед, и Киеву приходится использовать для обороны максимальные ресурсы.