Силовики опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения, сотрудники правоохранительных органов собираются перекрыть вход в Ближние пещеры — комплекс, где покоятся мощи печерских подвижников. Об этом сообщает Союз православных журналистов в своем телеграм-канале.

По данным организации, полиция срезала замки и отключила сигнализацию в 44-м корпусе Киево-Печерской лавры. Позже союз сообщил, что корпус опечатали, а в лавру пускают только по паспортам.

19 апреля сотрудники МВД Украины приходили на территорию Киево-Печерской лавры на основании решения Печерского районного суда Киева. Они должны были осмотреть сооружения, которыми пользуется Свято-Успенская Киево-Печерская лавра Украинской православной церкви (УПЦ). Комиссия Минкульта Украины заявила, что УПЦ не приняла необходимые меры противопожарной безопасности.

В декабре 2022 года Министерство культуры Украины по указу президента Владимира Зеленского создало комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории лавры. Эта комиссия сообщила о нарушениях в пользовании монастырем.

В связи с этим национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор и предписал монастырю до 29 марта освободить помещения, при этом монахам разрешили остаться, если они перейдут в Православную церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической.

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды. УПЦ оспорила требование покинуть лавру, назвав решение о прекращении договора аренды «беззаконием». «23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод. Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал митрополит.