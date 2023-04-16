Зеленский записал пасхальное обращение на фоне Киево-Печерской лавры

Киево-Печерская лавра стала центром конфликта между украинскими властями и УПЦ, которую хотят выселить оттуда. На храмы лавры претендует ПЦУ, которую РПЦ и УПЦ считают раскольнической

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале пасхальное обращение к гражданам, записанное на фоне Успенского собора — главного храма Киево-Печерской лавры. 16 апреля православные верующие отмечают Пасху.

Зеленский заявил, что Украина отмечает главный православный праздник «с непоколебимой верой в нашу победу».

«Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей Украиной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг», — сказал он.

Территория Киево-Печерской лавры принадлежит государству. Договор аренды, заключенный с Украинской православной церковью (УПЦ относится к Московскому патриархату, в 2022 году объявила о своей самостоятельности) был расторгнут в одностороннем порядке на основании якобы выявленных нарушений.

Власти Украины предписали духовенству УПЦ выселиться из монастыря, на что был дан срок до конца марта. Разрыв договора в УПЦ назвали ультиматумом и обратились в суд.

В начале апреля суд Киева отправил под домашний арест епископа УПЦ и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Павла Лебедя). В отношении него заведено дело по обвинению в разжигании ненависти и призывах к развязыванию вооруженного конфликта. Митрополит назвал дело против него политическим, его освобождения требовал МИД России.

На храмы лавры претендует Православная церковь Украины (получила автокефалию в 2018 году, РПЦ и УПЦ считают ее раскольнической). В январе 2023 года глава ПЦУ, митрополит Епифаний впервые провел рождественское богослужение в Успенском соборе.

Действия властей Украины МИД России назвали «захватом» лавры и безнравственным актом, а в ООН указали на дискриминацию со стороны Киева в отношении духовенства УПЦ.