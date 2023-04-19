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Минкульт Украины заявил о плохом состоянии объектов Киево-Печерской лавры

Минкульт Украины: УПЦ нарушила правила пожарной безопасности в Киево-Печерской лавре
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украинская православная церковь (УПЦ), арендующая Киево-Печерскую лавру, не приняла необходимые противопожарные меры безопасности. К такому выводу пришла комиссия Минкульта Украины, осматривающая территорию комплекса, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в телеграм-канале.

«Признаков принятия арендатором противопожарных мер не зафиксировано», — написал он.

Сотрудники комиссии осмотрели три корпуса у Ближних пещер, а также колокольню и вход в галерею Ближних пещер. Эти объекты являются памятниками архитектуры национального значения, составляющими памятника национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнул Ткаченко.

Он приложил фотографии. «Состояние объектов видно на фото», — добавил он.

На основании решения Печерского районного суда Киева на территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция. По данным издания «Главком», полицейские осмотрят ряд построек и сооружений, которыми пользуется Свято-Успенская Киево-Печерская лавра УПЦ. Среди них склеп Васильчиковых, гранитная замость Ближнепечерной площади, помещения академии, семинарии, митрополии. Вместе с полицейскими на территории находятся сотрудники Минкульта Украины.

Министерство культуры Украины в декабре 2022 года по указу президента Владимира Зеленского создало комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры. Комиссия сообщила о нарушениях.

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В связи с этим национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» расторг договор и предписал монастырю до 29 марта освободить здания. Минкультуры Украины уточнило, что монахи смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в Православную церковь Украины. УПЦ оспорила требование покинуть лавру, назвав решение о прекращении договора аренды «беззаконием».

Теги
УПЦ Киево-Печерская лавра нарушение правил безопасности Минкульт Украина
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