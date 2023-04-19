Сотрудники полиции зашли на территорию Киево-Печерской лавры. Видео

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 89,57 (-0,09) Инвестиции, 18 апр, 16:40 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,6 (-0,03) Инвестиции, 18 апр, 16:40
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b Pro, 14:51
В Тульской области нашли упавший беспилотник Политика, 14:50
Решение о внедрении цифрового рубля в Белоруссии примут в конце года Крипто, 14:49
В Киргизии заявили о разработке вариантов перехода на латиницу Политика, 14:48
VSDC замещает западные видеоредакторы на российском рынке РБК +, 14:48
СБУ сообщила о задержании в Киеве «фиксера» российского СМИ Политика, 14:44
Бюджетная дача: что можно построить на сумму около ₽3 млн Недвижимость, 14:42
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Отец Малкина рассказал о настроении хоккеиста из-за пропуска плей-офф НХЛ Спорт, 14:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:38
В Новой Зеландии отменили детские соревнования по охоте на кошек Общество, 14:37
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 14:36
В Нижегородской области загорелся завод пластмасс Общество, 14:34
ПСБ развивает сотрудничество с партнерами в рамках госзаказа Пресс-релиз, 14:31
Как параллельный импорт и санкции меняют таможенную практику в России Pro, 14:29
Раскол церкви ,  
0 

Сотрудники полиции зашли на территорию Киево-Печерской лавры. Видео

Появились кадры с приходом полиции на территорию Киево-Печерской лавры

Сотрудники МВД Украины пришли на территорию Киево-Печерской лавры на основании решения Печерского районного суда Киева. Они должны осмотреть сооружения, которыми пользуется Свято-Успенская Киево-Печерская лавра УПЦ.

На кадрах видно, как полицейские входят на территорию лавры, их встречают прихожане, некоторые из которых держат в руках кресты.

Сотрудники полиции зашли на территорию Киево-Печерской лавры. Видео
Video

Министерство культуры Украины в декабре 2022 года по указу президента Владимира Зеленского создало комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры. В ходе работы комиссия сообщила о нарушениях в пользовании монастырем УПЦ имуществом лавры.

В связи с этим национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор и предписал монастырю до 29 марта освободить здания. Минкультуры Украины уточнило, что монахи смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в Православную церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

УПЦ оспорила требование покинуть лавру, назвав решение о прекращении договора аренды «беззаконием».

Читайте на РБК Pro
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
Johnson & Johnson проиграла в суде $9 млрд. Почему ее акции не падают
Теги
Киево-Печерская лавра полиция видео
Материалы по теме
На территорию Киево-Печерской лавры зашла полиция
Политика
Порошенко пришел на богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре
Общество
Зеленский записал пасхальное обращение на фоне Киево-Печерской лавры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter