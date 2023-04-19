Сотрудники полиции зашли на территорию Киево-Печерской лавры. Видео

Сотрудники МВД Украины пришли на территорию Киево-Печерской лавры на основании решения Печерского районного суда Киева. Они должны осмотреть сооружения, которыми пользуется Свято-Успенская Киево-Печерская лавра УПЦ.

На кадрах видно, как полицейские входят на территорию лавры, их встречают прихожане, некоторые из которых держат в руках кресты.

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Министерство культуры Украины в декабре 2022 года по указу президента Владимира Зеленского создало комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры. В ходе работы комиссия сообщила о нарушениях в пользовании монастырем УПЦ имуществом лавры.

В связи с этим национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор и предписал монастырю до 29 марта освободить здания. Минкультуры Украины уточнило, что монахи смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в Православную церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

УПЦ оспорила требование покинуть лавру, назвав решение о прекращении договора аренды «беззаконием».