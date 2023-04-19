Путин потребовал решить проблему с затором на КПП на границе с ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину «навести порядок» в районе пункта пропуска Гуково на административной границе ЛНР и Ростовской области. Об этом он заявил на совещании с членами правительства после своей поездки в Херсонскую область и ЛНР.

«Ну, там [в районе пункта пропуска Гуково] невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович [Хуснуллин], с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

По словам президента, часть спецтранспорта и легковых машин этот пункт пропуска объезжают, а скоро там «пройти будет невозможно».

«Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает», — подчеркнул глава государства.

17 апреля Путин посетил штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина. В тот же день, как сообщили в Кремле, он побывал в штабе группировки «Днепр» на херсонском направлении, где с докладами выступали командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Президент поздравил военных с Пасхой и подарил им копии иконы «Спас Нерукотворный».

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали Путина в поездке в новые регионы из соображений безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что собираться высшему военному руководству в одном месте «вряд ли целесообразно».

Сам президент сказал, что целью его поездки была встреча с военными, которых он не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации их подразделений.

Это была вторая поездка главы государства в новые регионы с начала военной операции. 19 марта он прилетал в Мариуполь в ДНР. В тот же день глава государства провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону.