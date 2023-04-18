В Кремле заявили, что не готовили поездки Путина в новые регионы заранее

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Рабочие поездки президента Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область 18 апреля заранее не готовились, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ЛНР президент посетил штаб Нацгвардии «Восток». С докладами выступили генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры.

Кроме того, Путин побывал в штабе группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Там он заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Путин попросил рассказать ему о ситуации на запорожском и херсонском направлениях и предложил Теплинскому «высказать свои соображения», отметив, что тот «по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны <...> был достаточно долго на передней линии». В свою очередь Макаревич доложил Путину, что группировка «Днепр» «занимает оборону в соответствии с распоряжением».

В обоих штабах президент поздравил военнослужащих с прошедшей Пасхой и подарил им копии икон.

В марте Путин прилетел в Мариуполь в ДНР на вертолете и за рулем автомобиля объехал районы города в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о строительстве новых объектов. В тот же день президент заслушал доклады начальника Генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова и других военачальников в Ростове-на-Дону.