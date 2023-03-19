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Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Кремль: Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
В ходе визита Путин осмотрел ряд объектов Мариуполя и пообщался с местными жителями, сообщили в Кремле. Это первая поездка президента России в Донбасс
Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Он осмотрел некоторые объекты и пообщался с жителями города.
В пресс-службе отметили, что глава государства прилетел в Мариуполь на вертолете, после чего он за рулем автомобиля объехал районы города.
Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
«Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города», — рассказали в пресс-службе.
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