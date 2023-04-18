Кремль объяснил поездку Путина в ЛНР и Херсонщину без Шойгу и Герасимова

Шойгу участвовал в совещании Путина с военными в Херсонской области по видеосвязи, а Герасимов — в ЛНР

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Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали президента Владимира Путина в поездке в ЛНР и Херсонскую область из соображений безопасности, так как собираться высшему военному руководству в одном месте «вряд ли целесообразно». Об этом заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Шойгу принимал участие в совещании Путина с военными в Херсонской области по видеосвязи, а Герасимов — в ЛНР, уточнил Песков.

В Херсонской области президент выслушал доклады командующего группировкой войск «Днепр» Олега Макаревича, командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и заместителя командующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского, добавил пресс-секретарь.

По его словам, в ЛНР на совещании присутствовали командующие группировками войск «Юг», «Центр» и «Запад» Сергей Кузовлев, Александр Мордвичев и Евгений Никифоров, а также замкомандующего Объединенной группировкой войск Александр Лапин. Также на нем был командующий группировкой сил Росгвардии Сергей Бойко.

Поездка Путина в ЛНР и Херсонскую область проходила вчера днем, добавил Песков. Во время нее президент подарил военным копии иконы. «Это икона Спас Нерукотворный. Оригинал этой иконы будет передан в храм Вооруженных сил. Был такой министр обороны Петр Вановский, при котором происходило очень активное становление и развитие наших Вооруженных сил. Эта икона была подарена Вановскому Александром III», — сказал Песков.

Путин 17 апреля посетил штаб войск на херсонском направлении, а затем приехал в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Как сообщили в Кремле, поездка Путина заранее не готовилась.

В ходе поездки президент заслушал доклады генерал-полковников Теплинского и Лапина. В январе телеграм-канал «Кремлевский шептун» без ссылки на источник сообщил, что Теплинский ушел в отставку с поста командующего ВДВ. После этого источник ТАСС сообщил, что генерал-полковник находится на своем посту и «успешно решает задачи по руководству подчиненными войсками», в том числе в ходе спецоперации на Украине.

Также в январе источник РБК сообщал, что Лапин, который до конца октября 2022 года был командующим группировкой «Центр» в военной операции на Украине, стал начальником Главного штаба Сухопутных войск. В октябре Лапина после оставления ряда населенных пунктов в ДНР, в том числе Терн, Торского и Ямполовки, раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.