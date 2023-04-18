Песков назвал икону, копии которой Путин подарил военным

Песков: Путин подарил военным в ЛНР и на Херсонщине копии иконы «Спас Нерукотворный»

Фото: Минобороны России

Президент России Владимир Путин подарил военным в зоне спецоперации копии иконы «Спас Нерукотворный» — ее оригинал Александр III в свое время подарил военному министру Петру Ванновскому, «при котором происходило очень активное становление и развитие» российских вооруженных сил. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил», — сообщил Песков. По его словам, у иконы было две копии, их президент и привез в Херсонскую область и ЛНР.

17 апреля Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Там глава государства заслушал доклады военачальников. Путин поздравил военных с Пасхой и подарил им копии икон.

Кремль назвал поездку «рутинной работой верховного главнокомандующего». Пресс-секретарь президента также пояснил, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали Путина во время визита из соображений безопасности, чтобы не собирать все высшее военное руководство в одном месте.