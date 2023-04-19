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Путин объяснил, почему лично приехал в штабы в Херсонской области и ЛНР

Путин объяснил личную поездку в ЛНР и Херсонщину нежеланием отрывать военных от дел
Обстановка в зоне спецоперации на Украине требует присутствия военных в месте дислокации их подразделений — президент не хотел «отрывать надолго» от боевых действий
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что самостоятельно посетил зону спецоперации, чтобы не отрывать военных от дислокации их подразделений, так как ситуация требует их присутствия на местах.

«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют», — сказал он на совещании с членами правительства России.

О том, что Путин посетил штаб войск на херсонском направлении и штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР, стало известно 18 апреля. Как уточнили в Кремле, поездка Путина заранее не готовилась.

В ходе поездки президент заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и генерал-полковника Александра Лапина.

Президент России также подарил военным копии иконы «Спас Нерукотворный». Песков рассказал, что оригинал этой иконы будет передан в храм Вооруженных сил.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин поехал в новые регионы без министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС Валерия Герасимова из соображений безопасности. Собираться высшему военному руководству в одном месте «вряд ли целесообразно», подчеркнули в Кремле. Песков добавил, что Шойгу принимал участие в совещании Путина с военными в Херсонской области онлайн, а Герасимов — в ЛНР.

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До этого, в марте, Путин прилетел в Мариуполь в ДНР на вертолете и за рулем автомобиля объехал районы города в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина. Тот доложил главе государства о строительстве новых объектов. Тогда же Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклады начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и других военачальников.

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Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин военные Херсонская область ЛНР поездка

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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В Кремле заявили, что не готовили поездки Путина в новые регионы заранее
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