Путин объяснил, почему лично приехал в штабы в Херсонской области и ЛНР
Президент России Владимир Путин заявил, что самостоятельно посетил зону спецоперации, чтобы не отрывать военных от дислокации их подразделений, так как ситуация требует их присутствия на местах.
«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют», — сказал он на совещании с членами правительства России.
О том, что Путин посетил штаб войск на херсонском направлении и штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР, стало известно 18 апреля. Как уточнили в Кремле, поездка Путина заранее не готовилась.
В ходе поездки президент заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и генерал-полковника Александра Лапина.
Президент России также подарил военным копии иконы «Спас Нерукотворный». Песков рассказал, что оригинал этой иконы будет передан в храм Вооруженных сил.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин поехал в новые регионы без министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС Валерия Герасимова из соображений безопасности. Собираться высшему военному руководству в одном месте «вряд ли целесообразно», подчеркнули в Кремле. Песков добавил, что Шойгу принимал участие в совещании Путина с военными в Херсонской области онлайн, а Герасимов — в ЛНР.
До этого, в марте, Путин прилетел в Мариуполь в ДНР на вертолете и за рулем автомобиля объехал районы города в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина. Тот доложил главе государства о строительстве новых объектов. Тогда же Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклады начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и других военачальников.