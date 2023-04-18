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ООН высказала обеспокоенность из-за сообщений о прослушке Гутерриша

Представитель Гутерриша: ООН выразила обеспокоенность США сообщениями о прослушке ее главы
Стефан Дюжаррик и Антониу Гутерриш
Стефан Дюжаррик и Антониу Гутерриш (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

ООН высказала властям США обеспокоенность  из-за информации о прослушке генсека организации Антониу Гутерриша американскими спецслужбами, сообщил на брифинге его представитель Стефан Дюжаррик.

«Мы официально высказали нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания со стороны властей США», — заявил Дюжаррик. Организация дала понять, что эти «действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитете ООН».

Накануне The Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение секретные документы сообщила, что США прослушивали переговоры генсека всемирной организации. Эти файлы были среди тех, которые просочились в сеть через чат Discord, куда их слил военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. В них, в частности, говорилось, что Гутерриш был «не рад» возможности поехать в Киев через несколько дней после того, как украинские власти заявили о желании президента Владимира Зеленского встретиться с ним. Неназванный дипломат ООН отметил, что генсек был в дороге уже несколько недель, а посещение украинской столицы вновь предполагало долгий путь. WP со ссылкой на документы также сообщила, что Гутерриш «был взбешен» неожиданной публичной церемонией 8 марта во время его посещения Киева.

Ранее Би-би-си со ссылкой на слитые документы сообщила, что, по мнению американских властей, Гутерриш слишком сочувственно относится к интересам России. В ООН это опровергли.
 

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Теги
ООН Антониу Гутерреш прослушка Джек Тейшейра
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