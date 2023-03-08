Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения зерновой сделки

Антониу Гутерреш (Фото: Fiona Goodall / Getty Images)

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев и планирует обсудить вопрос продления черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает его пресс-служба в Twitter.

«Антониу Гутерриш уже в Киеве. Сегодня у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, они обсудят продление черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы», — говорится в сообщении.

Зерновая сделка была заключена в прошлом июле; Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части — о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на судах не перевозили боеприпасы или вооружение.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Она была пролонгирована в ноябре на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

За пролонгацию соглашения выступают США, Турция и ООН. Киев в конце февраля заявлял о намерении продлить действие сделки еще как минимум на год и добавить в нее порт Николаева.

Москва не раз отмечала, что первая часть сделки соблюдается, а вторая, относительно экспорта удобрений, нет. В то же время Кремль признавал, что прогресс в решении проблемы с российским экспортом есть, но «еще предстоит кое-что сделать». В начале марта Москва заявила о готовности исполнять свою часть сделки, если другие участники тоже будут выполнять свои обязательства.