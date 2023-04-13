Би-Би-Си узнала, что США заподозрили Гутерриша в содействии России

Вашингтон считает генсека ООН слишком покладистым по отношению к России. Особенно Антонио Гутерриш появил себя в контексте выполнения зерновой сделки, узнала Би-би-си из секретных документов, которые недавно были слиты в сеть

Антониу Гутерриш (Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images)

Власти Соединенных Штатов считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш слишком сочувственно относится к интересам России, сообщает Би-би-си со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть в результате утечки.

«Гутерриш явно обозначил свои усилия, чтобы улучшить экспортные возможности России, даже если в экспорте участвуют российские юридические или физические лица, находящиеся под санкциями», — приводит Би-би-си цитату из документа, касающегося зерновой сделки. Там также отмечается, что действия генсека ООН «подорвали усилия по привлечению Москвы к большей ответственности за ее действия на Украине».

Би-Би-Си сообщает, что документы содержат выдержки из разговоров Гутерриша с его первым заместителем Аминой Мохаммед, и в одной из бесед генсек ООН якобы выразил беспокойство из-за призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить производство оружия и боеприпасов для Украины. Журналисты предполагают, что спецслужбы США могли получить эти сведения путем прослушки.

О масштабной утечке американских секретных материалов стало известно в начале апреля — в Сети оказались документы Пентагона и разведки США, касающиеся Украины, Южной Кореи, Израиля и других стран. По данным NYT и AP, материалы попали в интернет через малоизвестный чат в мессенджере Discord.



Новая партия датирована второй половиной февраля.

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две как посредники) заключили в прошлом июле. Часть договоренностей («Черноморская зерновая инициатива») касалась безопасного вывоза зерна с Украины морем, другая (меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН), — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Сделка неоднократно продлевалась. В последний раз Россия согласилась пролонгировать ее 18 марта на 60 дней. Российская сторона не раз заявляла, что часть соглашения, связанная с разблокировкой российского экспорта, не выполняется. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что страна «не экспортировала ни одного зернышка». Кроме того, Москва обвиняет Запад. что прибывшее с Украины зерно направляют не в беднейшие страны, а в Европу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил вчера, что перспективы продления зерновой сделки «не такие уж хорошие», так как касающаяся России часть этой сделки «не работала и не работает до сих пор». МИД России назвал пять системных проблем зерновой сделки, включая восстановление подключения «Россельхозбанка» к SWIFT, отмену запрета на поставки сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством продовольствия.