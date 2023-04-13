В ООН опровергли «мягкость» Гутерриша по отношению к России

Представитель генсека ООН Дюжаррик: Антониу Гутерриш не был слишком мягок с Россией

Стефан Дюжаррик (Фото: Zuma / ТАСС)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не был слишком мягок с Россией и при обсуждении зерновой сделки одинаково относится ко всем странам. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге, трансляция которого шла на YouTube-канале ООН.

Один из присутствовавших на мероприятии журналистов попросил Дюжаррика прокомментировать данные из попавших в Сеть документов Пентагона. 13 апреля Би-би-си сообщила со ссылкой на утекшие разведданные, что американские власти заподозрили Гутерриша в содействии России, в том числе при обсуждении зерновой сделки.

Гутерриш «не мягок ни с какой страной» и «говорит одни и те же вещи», находясь в Москве, Киеве и Нью-Йорке, заверил в ответ пресс-секретарь. Усилия Гутерриша направлены на смягчение последствий конфликта «для беднейших» и снижение цен на продовольствие, продолжил Дюжаррик.

В начале апреля в Сети оказались документы Пентагона и разведки США, касающиеся Украины, Южной Кореи, Израиля и других стран. По данным NYT и AP, материалы попали в интернет через малоизвестный чат в мессенджере Discord. Минюст США и американская разведка начали расследование утечки. Президент страны Джо Байден пообещал, что ведомства скоро найдут ее источник. В обнародованных документах, по его словам, «нет ничего такого, что имело бы большое значение».

Затем журналист спросил Дюжаррика, как генсек отреагировал на сообщения о том, что «США шпионили за его телефонными переговорами» с заместителем. В документах Пентагона содержались выдержки из разговоров Гутерриша с его первым заместителем Аминой Мохаммед, и в одной из бесед генсек ООН якобы выразил беспокойство из-за призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить производство оружия и боеприпасов для Украины, сообщала Би-би-си. Журналисты не исключили, что спецслужбы США могли получить эти сведения путем прослушки.

Дюжаррик заявил, что Гутерриш «занимается своей работой не первый день».

«Он не новичок в политике, является публичной личностью. Так что он не удивлен фактом, что люди шпионят за ним, прослушивают его личные разговоры», — сказал пресс-секретарь.